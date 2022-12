News Juve / Gira una voce folle: Conte torna e porta due campioni

Il putiferio scoppiato in casa Juventus in seguito alle dimissioni dell'intero cda bianconero lasciano il club con più di qualche interrogativo per il presente e soprattutto per il futuro. Al momento Allegri e Cherubini sono stati confermati da Elkan, ma il destino del tecnico toscano è tutt'altro che definito. La mancata qualificazione agli ottavi di Champions ha lasciato l'amaro in bocca in via Druento e solo un finale di stagione superlativo potrebbe riportare fiducia nei confronti del mister bianconero. Ora che non c'è più Agnelli a proteggere l'amico Allegri, la Juve potrebbe anche decidere di salutarlo in estate. Torna con prepotenza a farsi viva la voce di un ritorno di Antonio Conte. Non solo, sarebbero trapelati anche i primi due nomi che l'allenatore salentino vorrebbe per la sua nuova Juventus<<<