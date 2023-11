Pugno duro Pogba: il francese ora rischia fino a due anni di squalifica

Sono giorni decisivi per Paul Pogba, che dopo la positività al test antidoping attende ancora di conoscere il suo destino

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Paul Pogba dovrà affrontare un percorso giudiziario-sportivo in cui cercherà di evitare il peggio. In caso di ammissione delle proprie responsabilità il timore più concreto sarebbero i due anni di stop. Al momento questa sarebbe l'ipotesi più concreta, ma esiste poi la strada del patteggiamento.

Il giudizio verrà dato in Italia. L'obiettivo era quello di chiedere l'udienza unica presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, ma questa opzione non avrebbe ricevuto il semaforo verde da parte della Wada (e servirebbe anche quello di Nado Italia), che generalmente non incoraggia questo tipo di soluzioni.