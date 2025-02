Psv-Juve, Weah: “Ci è mancata la loro cattiveria e voglia”

Intervistato nel post partita della sconfitta di Champions League contro il Psv Eindhoven, ha parlato l'esterno della Juventus, Timothy Weah

Intervistato ai microfoni di Amazon Prime nel post match della sfida di Champions League contro il Psv Eindhoven, ha parlato l’esterno della Juventus, Timothy Weah. Di seguito le sue risposte in diretta.

Hai segnato un gol che è stato importante per la partita, ma non è bastato: come ti senti?

“E’ chiaramente un brutto momento per me e per noi, perché è ovvio che io sia scoraggiato. Ho segnato un gol, ma non è stato abbastanza. E’ stato inutile. Volevamo davvero questa qualificazione, ma non ci siamo riusciti. Adesso dobbiamo continuare a pensare e focalizzarci sul campionato perché abbiamo delle altre partite”.

Perché siete stati così diversi dall’ultima partita giocata contro l’Inter? Cosa è mancato?

“Ci è mancata la cattiveria, la voglia e l’aggressività. Quello che hanno avuto loro su ogni pallone e su ogni contrasto. Sono riusciti a segnare e noi non abbiamo fatto la stessa cosa. Siamo un gruppo giovane e dobbiamo tornare ad allenarci. Dobbiamo avere la mentalità perché abbiamo la possibilità e il tempo di cambiare e migliorare”.