Psv-Juve, Bosz: “Fortunati a battere un grande team”

Intervistato ai microfoni di Amazon Prime nel post match della sfida di Champions League contro la Juventus, ha parlato l’allenatore del Psv Eindhoven, Peter Bosz. Di seguito le sue parole.

Considerando la vittoria di ieri del Feyenoord con il Milan, il calcio olandese è battuto quello italiano per 2-0:

“Sì, io penso che forse il Feyenoord è stato fortunato per il cartellino rosso dato a Theo, noi forse siamo stati fortunati a battere la Juventus che è un grandissimo team. Secondo me, il calcio italiano è più forte di quello olandese, ma non è stato così in queste notti di Champions”.