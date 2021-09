Under 23, i convocati per la sfida contro la Feralpisalò

redazionejuvenews

Alle 16.30 di oggi la Juventus Under 23 affronterà la Feralpisalò nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C. Di seguito riportiamo la lista dei convocati: "La Juventus Under 23 è pronta a riprendere la sua corsa in Coppa Italia di Serie C. Dopo aver eliminato la Pro Sesto nel primo turno della competizione, i bianconeri affronteranno, al Moccagatta, la Feralpisalò. Il fischio d'inizio del match è fissato alle 16:30 di oggi, mercoledì 15 settembre e vi ricordiamo che potete acquistare il biglietto per la gara esclusivamente tramite il nostro Official Ticket Shop. Di seguito la lista dei convocati diramata da Mister Zauli.

I CONVOCATI

1 Israel

2 Leo

3 Stramaccioni

4 Riccio

5 De Winter

6 Anzolin

7 Sekulov

8 Leone

10 Soule

11 Brighenti

12 Garofani

14 Compagnon

16 Sersanti

17 Zuelli

18 Ntenda

19 Palumbo

21 Miretti

22 Raina

23 Akè

26 Barbieri

27 Cudrig

31 Pecorino

Biglietti per la gara che sono acquistabili tramite il sito ufficiale della Juve: "Come acquistare il biglietto? Con le stesse modalità di acquisto dei tagliandi della Prima Squadra: esclusivamente online, sull’Official Ticket Shop Juventus. Modalità di vendita che saranno le stesse per tutte le partite da disputare allo Stadio "Giuseppe Moccagatta". Si ricorda che non sarà attiva la vendita presso i botteghini dello stadio. In occasione di questa partita sono previste delle tariffe ridotte a 5€ per donne, under 20 e over 60. Si ricorda che, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere allo Stadio "Giuseppe Moccagatta" è obbligatorio mostrare anche il green pass con QR code insieme al tagliando di accesso e al documento d’identità.

OFFICIAL TICKET SHOP

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card (raccomandato soprattutto agli abbonati alla stagione 2019/20 così da poter automaticamente visualizzare e utilizzare i propri crediti), tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail. Non perdete l’occasione di supportare da vicino i giovani bianconeri nel loro percorso nella Coppa Italia di categoria, della quale sono i detentori!".