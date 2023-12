Juventus-Napoli, le probabili formazioni: ritorna capitan Danilo in difesa

Mancano poche ore alla super sfida dell'Allianz Stadium tra bianconeri e partenopei. Allegri ritrova un proprio leader difensivo

La 15° giornata di Serie A si aprirà con uno degli incroci più sentiti del campionato italiano. Questo venerdì, a partire dalle ore 20.45, la Juventus di Massimiliano Allegri ospiterà il Napoli di Walter Mazzarri, in un big match che si preannuncia infuocato. I bianconeri vanno alla caccia di un successo che permetterebbe loro di sopravanzare l’Inter per una notte, gli azzurri d’altro canto hanno bisogno di una vittoria per rientrare nella top-4 del campionato.

Juventus che si dovrebbe presentare con il classico 3-5-2 tipico di Allegri. In porta c'è Szczesny, il quale sarà protetto dal terzetto difensivo composto da Gatti, Bremer e Danilo, rientrante dall’infortunio e in vantaggio su Alex Sandro. Sulle fasce agiranno Cambiaso e Kostic, mentre in mezzo al campo vedremo Mckennie, Locatelli e Rabiot. In attacco spazio ancora alla coppia Chiesa/Vlahovic.

Emergenza in difesa per gli azzurri che dovranno fare a meno di tre terzini su quattro. Meret presiederà la porta, mentre in difesa, complici gli infortuni di Mario Rui e Olivera, sarà ancora una volta Natan a agire sulla sinistra, con Ostigard e Rrahmani e capitan Di Lorenzo a completare il reparto. Nessuna sorpresa invece dal centrocampo in su: in mediana vedremo agire Lobotka, Anguissa e Zielinski, mentre il tridente titolare sarà formato da Kvaratskhelia, Politano e Osimhen.

JUVENTUS (3-5-2):Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.All. Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

