Le probabili formazioni di Napoli-Juve: due novità a centrocampo per Allegri

In vista della sfida tra Napoli e Juve andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte da Calzona e Allegri

Dopo la vittoria di misura contro il Frosinone la Juve si prepara a sfidare il Napoli, match valido per la 27a giornata di Serie A. I bianconeri sono chiamati a vincere ma la squadra di Calzona sarà un avversario difficile da battere. Andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni .

I bianconeri si preparano a scendere in campo con il consueto 3-5-2. In porta Szczesny, con Gatti, Bremer e Rugani a comporre la linea di difesa. Sulle fasce pronti Cambiaso e Kostic, mentre a centrocampo visto che Rabiot e McKennie sono infortunati ci saranno Alcaraz, Locatelli e Miretti. In attacco spazio a Vlahovic e Yildiz.