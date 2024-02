Le probabili formazioni di Juve-Frosinone: 3-5-2 o 4-3-3?

Dopo il deludente pareggio per 2-2 contro il Verona la Juve si prepara a sfidare il Frosinone, match in programma domenica 25 febbraio alle 12:30 . Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni .

Per la Juve il più grande dilemma riguarda il modulo: Allegri punterà ancora sul 3-5-2 o passerà al 4-3-3 provato in allenamento? Per il momento l'impressione è che la difesa a tre sia confermata. Spazio quindi a Szczesny, con Gatti, Bremer e Alex Sandro a comporre la linea difensiva. Sulle fasce pronti Cambiaso e Kostic, con McKennie, Locatelli e Rabiot a centrocampo. In attacco pronti Vlahovic e Chiesa. Pronti a subentrare dalla panchina Yildiz e Alcaraz, che scalpitano per un posto da titolare.