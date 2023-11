Fiorentina-Juventus, il probabile undici di Allegri: dubbio Vlahovic/Kean

Il tecnico non ha ancora sciolto le riserve su chi scenderà in campo stasera al Franchi. L'attaccante azzurro sta guadagnando posizioni

Grazie alle vittoria contro l'Hellas Verona, la Juventus si è portata al secondo posto in classifica. I bianconeri, reduci da tre vittorie consecutive, e da 5 cleen sheet, si preparano per la sfida contro la Fiorentina, in programma stasera allo stadio Franchi.

Le scelte di Max — L'allenatore toscano è orientato a confermare il classico 3-5-2. Tra i pali ci sarà Wojciech Szczęsny. In difesa, invece, verrà confermato il trittico usato nelle ultime uscite. Gleison Bremer sarà affiancato da Federico Gatti e Daniele Rugani. Non ci sarà, invece, Timothy Weah: al suo posto, quindi, dovrebbe esserci Weston McKennie. Sull'out di sinistra toccherà a Filip Kostic. In mezzo al campo scelte obbligate: Manuel Locatelli sarà supportato da Fabio Miretti e Adrien Rabiot.

Per il reparto offensivo ballottaggio tra uno dei grandi ex di serata, Dusan Vlahovic, e Moise Kean, con quest'ultimo in vantaggio. L'altro ex Fiorentina, Federico Chiesa, completerà l'attacco. L'italiano torna titolare per la prima volta dal 1 ottobre, quando giocò dal primo minuto contro l'Atalanta.

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Kean. All. Allegri

