Pro Vercelli-Juve NG 1-5, Brambilla: “Felice per il passaggio del turno”

Le parole dell'allenatore della Juve Next Gen Brambilla al termine del match di Coppa Italia di Serie C contro la Pro Vercelli

Grande vittoria per la Juve Next Gen, che ha battuto la Pro Vercelli 5-1 grazie alle reti di Ntenda, Mancini (tripletta) e Nonge. I bianconeri hanno quindi superato il turno in Coppa Italia di Serie C, dove ora dovranno affrontare la Torres.