PRIMAVERA| Torino-Juve, le ufficiali del match

A breve le formazioni U-20 di Torino e Juve si affronteranno nel match valido per la 26ª giornata del campionato Primavera 1. Di seguito le scelte ufficiali.
Torino: Santer, Pellini, Carrascosa, Gabellini, Ballanti, Zaia, Kugyela, Sandrucci, Acquah (C), Liema, Bonacina. A disposizione: Cereser, Ferraris, Zeppieri, Perez, Kelechi, Conzato, Manzi, Tonica, Gatto, Nascimento, Brzyski. Allenatore: Baldini.
Juventus: Radu, Montero Benia, Milia, Keutgen, Leone, Verde, Merola, Grelaud, Borasio, Pugno, Makiobo. A disposizione: Huli, Lopez Comellas, Finocchiaro, Durmisi, Vallana, Ceppi, Tiozzo, Bracco, De Brul, Gielen, Oboavwodou. Allenatore: Padoin.