PRIMAVERA| Sassuolo-Juventus, la gara sarà visibile su Sportitalia

Impegno infrasettimanale per i ragazzi di Padoin , che scenderanno in campo oggi alle ore 16:00 per la sfida con il Sassuolo.

La Juventus Under 20 guidata da mister Simone Padoin, si prepara ad affrontare il Sassuolo nel turno infrasettimanale del campionato Primavera 1 2025/2026, match valido per la 28ª giornata. La gara è in programma oggi martedì 3 marzo 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 16:00. Scopriamo come e dove seguire il match dei bianconeri.

U20 | DOVE VEDERE SASSUOLO-JUVENTUS

La sfida tra Sassuolo e Juventus Under 20, valida per la 28ª giornata del Primavera 1, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell’emittente.