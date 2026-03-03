Tramite il proprio account X, la Juve ricorda ai tifosi bianconeri l’appuntamento con il match, valevole per la 28ª giornata di campionato Primavera, che l’Under 20 di mister Padoin giocherà oggi pomeriggio, a partire dalle 16:00, allo stadio Ricci contro il Sassuolo. Di seguito il post. https://x.com/juventusfc/status/2028757275612230013?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2028757275612230013%7Ctwgr%5E9fb890a033ec35d47dd3f3113c98de92cf7e94ee%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_
PRIMAVERA| Sassuolo-Juve, oggi pomeriggio la sfida
Stefania Palminteri – 3 Marzo, 14:39
