PRIMAVERA| Sassuolo-Juve, oggi pomeriggio la sfida

Stefania Palminteri – 3 Marzo, 14:39

Padoin

Attraverso un tweet su X, la società bianconera ricorda la sfida di oggi pomeriggio della Primavera della Juve contro il Sassuolo

Tramite il proprio account X, la Juve ricorda ai tifosi bianconeri l’appuntamento con il match, valevole per la 28ª giornata di campionato Primavera, che l’Under 20 di mister Padoin giocherà oggi pomeriggio, a partire dalle 16:00, allo stadio Ricci contro il Sassuolo. Di seguito il post. https://x.com/juventusfc/status/2028757275612230013?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2028757275612230013%7Ctwgr%5E9fb890a033ec35d47dd3f3113c98de92cf7e94ee%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_