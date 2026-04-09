PRIMAVERA | Le parole nel post-partita di Padoin dopo la vittoria

La Juventus Primavera è riuscita a centrare la finale della Coppa Italia, superando il Parma per 2-0. Le parole del mister bianconero.

Simone Padoin, allenatore della Juventus Primavera, ha analizzato nel post-partita la gara che i suoi ragazzi hanno giocato. I giovani bianconeri hanno battuto in semifinale il Parma, vincendo per 2-0 con le reti di Verde e Durmisi. Di seguito, le parole del mister.

L’analisi della partita

“È stata davvero una gara splendida e faccio i complimenti ai ragazzi. L’avevo presentata come una sfida complicata contro una squadra molto forte: il Parma è secondo in classifica e insieme alla Fiorentina ha dimostrato durante l’anno di essere tra le migliori del campionato. Questo rende ancora più prezioso quello che siamo riusciti a fare. Al di là del risultato, ciò che mi ha colpito di più è stata la prestazione, positiva fin dai primi minuti. Venivamo dalla partita di Cremona di quattro giorni fa e i ragazzi si sono confermati anche oggi, togliendosi una soddisfazione meritata”.

La gestione tra primo e secondo tempo

“Nel primo tempo, dopo un buon avvio di un quarto d’ora, abbiamo iniziato a tenere troppo il pallone e questo ha permesso a loro di recuperarlo e ripartire in transizione, mettendoci in difficoltà. Nella ripresa, invece, siamo stati più puliti e semplici nella gestione: meno tocchi, più velocità di manovra. Da lì sono nati anche due gol splendidi. Sia la rete di Verde che quella di Durmisi raccontano la qualità individuale che abbiamo a disposizione. Siamo fortunati ad avere giocatori capaci di trovare la giocata decisiva nei momenti chiave”.

Il valore del gruppo e lo sguardo alla finale

“In competizioni così, dove ci sono poche partite, l’intensità emotiva è ancora più alta. Voglio fare i complimenti anche a chi è subentrato, perché queste sfide non finiscono mai. Chi parte dalla panchina deve restare concentrato, pronto a entrare, perché si può andare oltre i novanta minuti, fino ai rigori. La squadra ha dimostrato di avere anche questa maturità. Oggi ci godiamo una grande gioia, ma tra una ventina di giorni ci giocheremo la finale”.

La Juventus si giocherà la vittoria della competizione contro l’Atalanta, che ha battuto 2-0 il Sassuolo nella giornata di ieri.