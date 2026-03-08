PRIMAVERA | Parla Padoin dopo la sfida contro il Genoa

Ieri la squadra Under 20 della Juventus, allenata da Simone Padoin, ha battuto in casa il Genoa con un netto 3-0 bianconero.

Ieri, all’ora di pranzo, la Juventus Primavera ha battuto nettamente il Genoa Primavera per 3-0. La sfida l’hanno decisa Durmisi, Merola e Montero, con tutti gol segnati nel primo tempo. I rossoblù non hanno potuto niente contro la squadra di Simone Padoin, allenatore della Juve Under 20. Proprio l’ex giocatore juventino ha parlato così dopo la vittoria di ieri. Dichiarazioni rilasciate dal sito ufficiale della Juventus.

Ha parlato così della partita:

«Oggi è stata veramente una bella prova da parte dei ragazzi, soprattutto nel primo tempo, e venivamo da una sconfitta non semplice da superare contro il Sassuolo in cui eravamo in parte mancati in termini di compattezza, di unione all’interno della squadra. E infatti prima della partita è questo che ho chiesto: volevo che giocassero di squadra, volevo che che si unissero e che venissero fuori tutti quei valori di condivisione e di cooperazione – quella che reputo la caratteristica principale di una squadra che vuole fare prestazione e vuole vincere. Oggi è questo che ha fatto la differenza: ho visto un gruppo che aveva un obiettivo comune, che era quello di fare prestazione e poi il risultato sarebbe venuto di conseguenza. Sicuramente alcune giocate dei singoli, che noi sappiamo di avere, hanno fatto la differenza. Da qualche mese alcuni giocatore individualmente ci hanno abituato bene e questo ci ha dato una mano a fare la differenza”.

Sulla gestione nel secondo tempo:

“Abbiamo capito la partita anche nel secondo tempo, siamo riusciti a gestire bene la palla, abbiamo avuto ulteriori nitide occasioni da gol. Radu ha fatto dei buoni interventi, il loro portiere secondo me ne ha fatti due strepitosi, prima su Merola e poi su Durmisi. E quindi son soddisfatto del secondo tempo, anche se son pienamente convinto che possiamo fare ancora meglio. Migliorare su questi aspetti non è semplice, stiamo allenando questi aspetti. La cosa più importante è la consapevolezza di aver vissuto alcune situazioni in partita in cui eravamo in vantaggio e abbiamo subito delle rimonte: essere consapevoli, saperle riconoscere e capire cosa non bisogna fare e agire di conseguenza. Quindi oggi anche da quel punto di vista son contento”.