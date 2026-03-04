PRIMAVERA | Parla Padoin dopo la sconfitta contro il Sassuolo

All'indomani della sconfitta in Primavera 1 contro il Sassuolo, ha parlato l'allenatore della Juventus Simone Padoin.

Ai profili ufficiali della Juventus, Simone Padoin ha parlato dopo la partita di ieri. La sua primavera Under 20 ha giocato contro il Sassuolo, perdendo il match per 2-1, complicando la conquista dei play-off.

PAROLE – «La partita, secondo me, ha avuto due volti: abbiamo disputato un buon primo tempo, nonostante fossimo passati in svantaggio. Siamo stati bravi a recuperarla subito e, nel complesso, nella prima frazione abbiamo fatto bene, proponendo delle buone trame di gioco. La palla girava velocemente, siamo riusciti a fare delle belle giocate e abbiamo trovato spesso l’uomo libero in mezzo al campo. Per questi motivi sono rientrato negli spogliatoi al duplice fischio soddisfatto della prestazione del primo tempo.

Nella ripresa il copione è cambiato. Non siamo stati all’altezza: siamo diventati tecnicamente meno precisi, abbiamo perso diversi palloni e abbiamo concesso loro delle ripartenze importanti. Loro hanno, poi, meritatamente trovato il vantaggio. Abbiamo provato a rimetterla in piedi inserendo qualche giocatore offensivo in più e creando anche noi le nostre occasioni, ma purtroppo non siamo riusciti a segnare.

Dispiace molto, perché era una partita alla nostra portata. Dobbiamo capire come mai il secondo tempo sia stato interpretato così male rispetto a una buona prima frazione. Adesso, però, dobbiamo pensare a recuperare le energie perché sabato ci aspetta una sfida importante contro il Genoa».

I giovani bianconeri torneranno in campo contro il Genoa, a solo un punto di distanza dagli juventini, il 7 Marzo.