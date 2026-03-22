PRIMAVERA| Padoin al termine della gara con il Milan: “Faccio i complimenti al gruppo”

La Juventus Under20 non va oltre il pareggio nel match casalingo contro i rossoneri. I ragazzi di mister Padoin sprecano una buona chance per avvicinarsi ai playoff.

Simone Padoin ha parlato ai canali ufficiali della società al termine della gara pareggiata per 1-1 contro il Milan. Di seguito le parole del tecnico bianconero:

“È stata una partita molto equilibrata, giocata contro una squadra che è brava a giocare con coraggio. Siamo partiti un po’ titubanti, abbiamo sbagliato tecnicamente nel primo quarto d’ora, poi una volta che siamo cresciuti sotto quel punto di vista, abbiamo iniziato a giocare molto meglio, abbiamo trovato il gol meritato e anche il 2-0 sarebbe stato una bella soddisfazione. Nel nostro momento migliore, il Milan ha trovato il gol del pareggio a fine primo tempo. Quando siamo andati negli spogliatoi, ho chiesto comunque di continuare a come fatto nella prima metà di gara perché stavamo trovando delle trame interessanti per poter andare in porta.

Nella ripresa però non ci sono state tante occasioni, ma resta una partita di livello. Faccio i complimenti ai ragazzi e al gruppo perché avevamo diverse assenze e abbiamo dovuto rinunciare ad altri due giocatori nel corso del secondo tempo. Sia i giocatori che non trovavano spazio che hanno iniziato la partita, sia quelli che sono entrati dopo hanno fatto la loro parte, sono soddisfatto della risposta del gruppo. Ci portiamo a casa la disponibilità totale di questi ragazzi che stanno lavorando bene, si stanno impegnando, anche chi non ha trovato spazio ultimamente oggi si è fatto trovare pronto e queste per l’allenatore sono grandi soddisfazioni. Adesso inizia la pausa delle nazionali, abbiamo due settimane per recuperare un po’ e preparare il rush finale in cui abbiamo sette partite di campionato e speriamo due di Coppa Italia”.