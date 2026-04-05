PRIMAVERA| Mister Padoin al termine della gara contro la Cremonese: “Contento per la vittoria”

l commento di Simone Padoin al termine del match contro la Cremonese. I bianconeri conquistano tre punti importanti grazie alla reti di Comellas e Bracco.

La Juventus Under 20, conquista tre punti importantissimi contro la Cremomese e si avvicina alla zona playoff. Al termine del match, il tecnico dei bianconeri Simone Padoin ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni dei canali ufficiali bianconeri. Leggiamo le sue parole.

Le dichiarazioni di Simone Padoin

“Sono contento perché siamo tornati alla vittoria fuori casa in una partita che nascondeva delle difficoltà perché comunque la Cremonese, nonostante una difficile posizione di classifica, nell’ultimo periodo si era risollevata con dei risultati ottimi.

Abbiamo approcciato benissimo la partita e abbiamo continuato a spingere, a giocare. La Cremonese è una squadra che viene a prenderti e noi abbiamo attaccato bene le spalle, meritando di fare il primo e il secondo gol. Il primo tempo, dunque, direi che è stato ottimo.

Purtroppo nella ripresa, dopo cinque minuti, siamo rimasti in dieci con una nostra grave ingenuità che ancora una volta poteva costarci cara. Per fortuna i ragazzi si sono compattati e hanno giocato alla grande praticamente un tempo in inferiorità numerica, creando anche delle opportunità per segnare lo 0-3.

Per questo atteggiamento voglio complimentarmi con tutti i ragazzi, anche e soprattutto con coloro che sono entrati dalla panchina perché ci hanno dato grande grande forza. È un piacere aver fatto entrare anche giocatori che non giocavano da tanto, come Gielen e soprattutto aver fatto esordire un altro 2009 come Corigliano che ci ha dato veramente una grandissima mano.

Abbiamo portato a casa una vittoria importantissima dopo 45 minuti di sofferenza perché quando sei in dieci uomini non è mai semplice, però i ragazzi veramente sono stati straordinari da quel punto di vista. Volevano portare a casa i tre punti e l’hanno dimostrato veramente in maniera concreta. Siamo soddisfatti della nostra classifica in campionato.

Adesso ci sono da recuperare energie perché poi mercoledì ci sarà una partita importantissima in Coppa Italia che vorremo goderci al meglio, con il massimo dell’entusiasmo. Affronteremo una squadra ovviamente fortissima come il Parma, però ce la giocheremo”.