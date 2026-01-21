PRIMAVERA| Lecce-Juve 2-1, Padoin: “Fatico ad accettare la sconfitta”

Il tecnico della Juve Primavera, Simone Padoin, ha commentato ai canali ufficiali la sconfitta per 2-1 rimediata per mano del Lecce

Il tecnico della Juve Primavera, Simone Padoin, ai microfoni ufficiali del club ha commentato la sconfitta contro il Lecce. Di seguito le sue parole: “Faccio fatica a commentare questa sconfitta, a trovare qualcosa che non sia andato: il risultato è stato determinato dagli episodi.

A livello di gioco, la squadra si è espressa molto bene, forse una delle migliori prestazioni dell’anno. È difficile commentare una sconfitta, arrivata in questo modo negli ultimi minuti: anche un pareggio ci sarebbe rimasto stretto. Una gara che abbiamo affrontato nel modo giusto, siamo partiti bene e poi ingenui nel finale di primo tempo a fare fallo da rigore.

All’intervallo l’ho detto ai ragazzi che eravamo sulla strada giusta, approcciando bene la ripresa e trovando con merito il pareggio e procurandoci l’opportunità dal dischetto di passare in vantaggio. Siamo dispiaciuti per il risultato, però dobbiamo pensare che la prestazione è stata fatta bene: tra quattro giorni abbiamo l’opportunità di rifarci in casa contro il Napoli.”