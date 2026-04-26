Il commento di Mister Padoin al termine del match contro la Roma, valido per la 35ª giornata di Primavera 1.

LE PAROLE DI SIMONE PADOIN

“Abbiamo approcciato molto bene la gara e il gol segnato a freddo ne è stata la dimostrazione. Nei primi venti minuti la squadra si è mossa bene, ma con il passare del tempo siamo diventati un po' imprecisi in fase di possesso. Questa mancanza di lucidità ha dato coraggio alla Roma che, complice una nostra disattenzione, ha trovato il pareggio su calcio di rigore. Nonostante la loro spinta, però, nel primo tempo ci siamo difesi con ordine, riuscendo a ripartire e a renderci pericolosi con alcune buone giocate di Durmisi, Leone e Merola; forse in quelle occasioni avremmo dovuto essere più precisi per concretizzare meglio.

Il secondo tempo, invece, non mi è piaciuto. Siamo stati troppo imprecisi con la palla tra i piedi e ci siamo abbassati eccessivamente in fase difensiva, non riuscendo a portare la giusta pressione. Questo ha permesso ai nostri avversari di calciare spesso dal limite, approfittando della nostra scarsa aggressività negli ultimi trenta metri.

Fortunatamente, i cambi ci hanno dato nuova energia e forze fresche, aiutandoci a gestire meglio il finale di gara e a portare a casa un buon punto contro una squadra di valore. Ora l'obiettivo è recuperare le energie, sia fisiche che mentali: mercoledì ci aspetta una finale importantissima contro l'Atalanta e dobbiamo arrivarci pronti e rigenerati”.