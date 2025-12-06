PRIMAVERA| Le dichiarazioni di Padoin al termine della gara

Padoin dopo il fischio finale: “I ragazzi mi stanno piacendo a livello di prestazioni, sono contento di loro e di quello che stanno dando“.

Mister Simone Padoin, al termine del match contro il Torino ha commentato così la gara:

“A fine primo tempo avevo detto ai ragazzi che avremmo dovuto rientrare con minimo due gol di scarto, questo è il rammarico più grande. Abbiamo avuto un buon approccio, abbiamo rubato tante palle negli ultimi 30 metri, è mancata rifinitura e gol. Nel secondo tempo loro sono usciti, su calcio d’angolo abbiamo preso gol però poi abbiamo retto fino alla fine. Alla fine potevano vincerla loro e potevamo vincerla noi, è stato il derby che ci aspettavamo, combattuto.

I ragazzi mi stanno piacendo a livello di prestazioni, sono contento di loro e di quello che stanno dando. Sicuramente siamo la quarta squadra più giovane del campionato e quando sei così giovane lasci qualcosa in termini di esperienza e malizia. Mercoledì voglio rivedere l’entusiasmo di oggi, voglio quella mentalità lì. Ho visto una squadra molto vogliosa di fare ed è quello che ho chiesto. Serve solo più cinismo, oggi avremmo potuto chiudere la partita, ma anche attenzione ai dettagli”. Queste le parole di Padoin.