PRIMAVERA| La Juventus esce sconfitta dal match contro il Lecce

La Juventus Primavera è uscita sconfitta dalla gara contro il Lecce. Decisiva la rete di Dalla Costa nei minuti finali.

Nella ventunesima giornata del campionato Primavera, la Juventus è scesa in campo nella trasferta di Lecce. I ragazzi di mister Simone Padoin, dopo l’ottima vittoria ottenuta ai danni dell’Inter con il risultato di 2-1, non sono riusciti a confermare quanto di buono fatto vedere nell’ultima giornata.

Il racconto della gara

A sbloccare la sfida è stata la rete dei padroni di casa, che si sono portati avanti grazie al rigore trasformato da Esteban. La reazione dei bianconeri si concretizza nel secondo tempo, quando Van Aarle approfitta dell’assist di Leone e pareggia i conti al 62’.

La Juventus ha poi la grande chance di portarsi avanti grazie al penalty concesso dopo il fallo subito da Grelaud. Sul dischetto si presenta Tiozzo che si fa peró respingere il calcio di rigore.

Nei minuti finali arriva poi la beffa per la squadra di Padoin che torna nuovamente sotto nel risultato. A siglare la rete decisiva per il Lecce, è Dalla Costa che con una grande conclusione non lascia scampo a Huli.