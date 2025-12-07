PRIMAVERA | Juventus-Torino, Baldini: “È stato un bel derby, giocato a viso aperto”

Le parole del tecnico dei granata al termine del derby pareggiato contro la Juventus Primavera di mister Padoin

Al termine della gara disputata ieri tra la Juventus Primavera e il Torino Francesco Baldini, tecnico dei granata, ha espresso il proprio pensiero sulla gara. Queste le sue dichiarazioni:

“È da questo tipo di prestazioni che bisogna ripartire. La squadra non si è disunita quando ha preso gol, contrariamente ad altre gare. Nel secondo tempo abbiamo giocato noi e la Juventus ha risposto di rimessa. È stato un bel derby, giocato a viso aperto. Questa squadra ha bisogno solo di sbloccarsi, prima o poi i legni andranno in porta. Bisogna ripartire da questa prestazione. I ragazzi hanno giocato in questo modo e possono quindi ripetersi”.