Campionato Primavera, Juventus-Milan: le formazioni ufficiali

La Juventus Primavera sfida il Milan in una partita decisiva per il campionato. Di seguito le formazioni ufficiali.

Alle 13 andrà in scena la partita della ventiseiesima giornata tra Juventuse Milan, gara del Campionato Primavera 1. I padroni di casa, sesti in classifica con 40 punti, hanno bisogno di una vittoria per restare vicini alle prime cinque e provare ad accorciare dalla capolista Roma. La Vecchia Signora, negli ultimi tre incontri in stagione, ha ottenuto 2 vittorie e una sconfitta, ottenendo anche una qualificazione alla semifinali della Youth League. Gli ospiti, decimi in campionato con 36 punti, arrivano al match odierno dopo un periodo molto altalenante, caratterizzato da 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime quattro.