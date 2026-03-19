PRIMAVERA| Juventus-Milan, dove vedere il match in TV e in streaming

Impegno casalingo per la Juventus Primavera. Sabato i giovani bianconeri attendono il Milan per la 31ª giornata di campionato.

La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove sarà possibile seguire il match dei ragazzi guidati da mister Padoin:

“Sabato 21 marzo 2026, alle ore 13:00, la JuventusUnder 20 affronterà presso l’Allianz Training Center di Vinovo la formazione Primavera del Milan nel trentunesimo turno di campionato”.

U20 | DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

La sfida tra Juventus Under 20 e Milan, valida per la 31ª giornata del Primavera 1, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell’emittente.