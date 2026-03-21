PRIMAVERA| Juventus-Milan, 1-1 il risultato finale

I ragazzi di mister Padoin non vanno oltre il pareggio nella gara interna contro il Milan. Per i bianconeri a segno Bellino.

La Juventus Primavera fallisce l’occasione per avvicinarsi alla zona playoff: nel match casalingo contro il Milan finisce 1-1. Di seguito il racconto del match:

Il racconto del match

Si apre con un’occasione per i giovani ragazzi del Milan la sfida casalinga della Juventus Under 20: Borsani al 4’ calcia di prima e Huli risponde presente con un bell’intervento, a cui prova a rispondere Tiozzo con un calcio di punizione velleitario e senza grande efficacia.

Al 13’ è sempre Tiozzo a pescare Bellino, che punta e va al cross ma una deviazione spedisce il pallone in corner. Nessuna conclusione per i bianconeri, a differenza di Mancioppi che al 23’ riceve e calcia senza pensarci su, sfiorando il palo alla destra di Huli. A ridosso della mezz’ora, arriva il gol della Juventus: Leone scappa via sulla destra e mette al centro, Bouyer devia ma Bellino riesce a insaccare in scivolata.

Un vantaggio a cui al 38’ fa seguito anche un potenziale raddoppio, con Montero che sfruttando il lavoro del solito Leone trova la zampata giusta in area: il difensore bianconero però è in fuorigioco, vedendo così annullato il suo gol.

Sul finire di primo tempo arriva il pareggio dei rossoneri: Grelaud interviene in ritardo su Domnitei che cade, per l’arbitro non ci sono dubbi e dal dischetto Domnitei spiazza Huli. È anche l’ultimo acuto di un primo tempo che termina 1-1.

Nella ripresa mister Padoin è costretto dopo pochi minuti a rinunciare a Bellino, mandando in campo Bracco al suo posto in un primo quarto d’ora del secondo tempo senza grandi sussulti. Al 61′ invece serve il miglior Bouyer che in bello stile respinge la conclusione di Leone, imbeccato ancora una volta da un’ottima iniziativa di Verde.

Una seconda parte di sfida decisamente bloccata e con poche emozioni: finisce così in pareggio, 1-1 tra Juventus Under 20 e Milan Under 20.