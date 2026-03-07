PRIMAVERA | Juventus-Genoa, le formazioni ufficiali

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato le formazioni ufficiali della sfida tra Juventus Primavera e Genoa Primavera. I ragazzi di Padoin scenderanno in campo alle ore 13:00 in casa contro la formazione ligure. Match valido per la 29esima giornata di Primavera 1. Di seguito le formazioni ufficiali.
Juventus: Radu, Montero, Leone, Verde, Durmisi, Vallana, Merola, Grelaud, Tiozzo, Borasio, Makiobo. A disposizione: Nava, Huli, Keutgen, Lopez, Finocchiaro, Sylla, Bellino, Ceppi, Bracco, De Brul, Gielen. Allenatore: Simone Padoin
Genoa: Lysionok, Odero, Doucoure, Romano, Klisys, Carbone, Arata, Lafont, Gibertini, Zulevic, Ouedraogo. A disposizione: Baccelli, Gecaj, Grossi, Spicuglia, Lauricella, Meola, Galvano, Giangreco, Fazio, Ndulue Chiderah, Bellone. Allenatore: Jacopo Sbravati