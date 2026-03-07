Si è conclusa con il risultato di 3 a 0 la sfida di Primavera 1 tra Juventus e Genoa. I ragazzi di Padoin si sono imposti nel primo tempo.

Vittoria fondamentale per i ragazzi di Simone Padoin. È finita con un netto 3-0 la partita casalinga contro il Genoa. Ai bianconeri è bastato solo un tempo per blindare il risultato e i tre punti.

La Juventus la sblocca subito, dopo appena 5 minuti, con Durmisi. Merola sigla il raddoppio al 19esimo, e Montero cala il tris alla mezz’ora di gioco, al 31esimo minuto. Merola è andato più volte vicino alla doppietta, con un paio di occasioni importanti create proprio dall’attaccante della primavera. Juventus che si è dimostrata abile anche in difesa, con Radu che si è fatto trovare pronto in ogni situazione.

Altra vittoria casalinga per Padoin, che nelle ultime cinque partite giocate a Torino ne ha vinte quattro.

Arriva dunque il riscatto che era stato richiesto ai giocatori. La squadra veniva da due sconfitte e un pareggio, e rischiava di allontanarsi dai play-off. Con questo risultato la Juventus continua a puntare il suo obbiettivo, e questa vittoria è sicuramente una base da cui ripartire.