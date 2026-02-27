PRIMAVERA| Juventus-Cagliari, dove vedere la gara in TV e in streaming

La Juventus Primavera si prepara per la 27ª giornata di campionato. I giovani bianconeri affronteranno in casa il Cagliari.

La Juventus Under 20 guidata da mister Simone Padoin, scenderà in campo 28 febbraio per affrontare i pari età del Cagliari. La gara che si disputerà all’Allianz Training Center di Vinovo avrà inizio alle ore 13:00.

Nel frattempo, la società bianconera, ha comunicato come e dove sarà possibile seguire il match di domani. Di seguito la nota del club:

“La sfida tra Juventus Under 20 e Cagliari, valida per la 27ª giornata del Primavera 1, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell’emittente”.