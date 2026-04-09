PRIMAVERA| Juve-Parma 2-0: raggiunta la finale Coppa Italia!

La Juve Under 20 conquista l’accesso alla finale di Coppa Italia Primavera battendo per 2-0 in casa il Parma: decisiva la sfuriata negli ultimi minuti con la meravigliosa rete di Francesco Verde, segnata al minuto 89 con un super destro a giro dal limite dell’area che va a infilarsi sotto l’incrocio, e poi con il sigillo di Durmisi da centravanti su imbeccata di Keutgen.
Due grandi gol arrivati al termine di una sfida equilibrata e combattuta: riviviamo le emozioni del match, oltre alle parole di mister Padoin e al tabellino della semifinale.
IL RACCONTO DEL MATCH
Primo tempo combattuto tra Juventus e Parma, aperto da un paio d’occasioni potenziali dei padroni di casa, seguito poi al 12’ dall’opportunità per Durmisi che impatta male e spedisce fuori da distanza ravvicinata dopo l’ottima azione di Leone che scappa sulla destra, prima di imbeccare Tiozzo nel ruolo di uomo assist.
Una sfida combattuta e con grande agonismo, in equilibrio anche dopo il tentativo del parmense Mikolajewski che colpisce la traversa direttamente su calcio piazzato. Un minuto dopo invece risponde subito la Juve: Tiozzo mette al centro un tiro cross velenoso che per poco non beffa Astaldi.
Bisogna aspettare poi il recupero del primo tempo per vedere un’altra potenziale occasione da gol della Juventus: stacco imperioso di Durmisi che prende benissimo il tempo, ma non trova la porta in girata.
All’intervallo il punteggio è 0-0.
La ripresa si apre con una buona azione di sfondamento dei bianconeri, che porta Vallana al tiro al 51′ senza ottenere grossa fortuna e soprattutto senza centrare lo specchio della porta.
Come nella gara d’andata di campionato la sfida però resta bloccata, con mister Padoin che superata l’ora di gioco prova a cambiare le carte in tavola facendo entrare dalla panchina Bamballi e Corigliano. Al 71′ buona opportunità con azione di Leone sulla sinistra e poi, sugli sviluppi del cross in mezzo, Durmisi si libera al tiro ma colpisce l’esterno della rete.
Astaldi invece deve compiere una super parata al 76′ sulla percussione centrale di Makiobo che dai 25 metri lascia partire un grande destro, respinto dal portiere del Parma in tuffo a mano aperta.
Nel finale spazio in campo anche per Keutgen e Milia, ma a cambiare le sorti del match ci pensa il capitano Francesco Verde, che all’89’ realizza un gol clamoroso a giro dal limite dell’area che va a infilarsi sotto l’incrocio: una prodezza che fa esplodere di gioia la Juventus Under 20, che difende con forza e grinta nel finale e trova sull’asse Keutgen-Durmisi anche il gol del raddoppio – firmato dal bomber albanese.
La squadra di mister Padoin conquista così l’accesso alla finale di Coppa Italia Primavera, nella quale affronterà l’Atalanta U20.