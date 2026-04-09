PRIMAVERA| Juve-Parma 2-0: raggiunta la finale Coppa Italia!

La Juve Under 20 conquista l’accesso alla finale di Coppa Italia Primavera battendo per 2-0 in casa il Parma : decisiva la sfuriata negli ultimi minuti con la meravigliosa rete di Francesco Verde , segnata al minuto 89 con un super destro a giro dal limite dell’area che va a infilarsi sotto l’incrocio, e poi con il sigillo di Durmisi da centravanti su imbeccata di Keutgen.

Due grandi gol arrivati al termine di una sfida equilibrata e combattuta: riviviamo le emozioni del match, oltre alle parole di mister Padoin e al tabellino della semifinale.

IL RACCONTO DEL MATCH

Primo tempo combattuto tra Juventus e Parma, aperto da un paio d’occasioni potenziali dei padroni di casa, seguito poi al 12’ dall’opportunità per Durmisi che impatta male e spedisce fuori da distanza ravvicinata dopo l’ottima azione di Leone che scappa sulla destra, prima di imbeccare Tiozzo nel ruolo di uomo assist.

Una sfida combattuta e con grande agonismo, in equilibrio anche dopo il tentativo del parmense Mikolajewski che colpisce la traversa direttamente su calcio piazzato. Un minuto dopo invece risponde subito la Juve: Tiozzo mette al centro un tiro cross velenoso che per poco non beffa Astaldi.

All’intervallo il punteggio è 0-0.

La ripresa si apre con una buona azione di sfondamento dei bianconeri, che porta Vallana al tiro al 51′ senza ottenere grossa fortuna e soprattutto senza centrare lo specchio della porta.

Come nella gara d’andata di campionato la sfida però resta bloccata, con mister Padoin che superata l’ora di gioco prova a cambiare le carte in tavola facendo entrare dalla panchina Bamballi e Corigliano. Al 71′ buona opportunità con azione di Leone sulla sinistra e poi, sugli sviluppi del cross in mezzo, Durmisi si libera al tiro ma colpisce l’esterno della rete.