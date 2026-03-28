PRIMAVERA| Operazione riuscita per Gabriele Finocchiaro

La Juventus, tramite un bollettino medico, ha comunicato che l’intervento subito da Gabriele Finocchiaro è perfettamente riuscito.

L’attaccante della Juventus Primavera, Gabriele Finocchiaro, nella giornata di ieri si è sottoposto ad un intervento chirurgico per un infortunio al piede sinistro. Leggiamo il comunicato del club bianconero:

“Nella giornata odierna Gabriele Finocchiaro è stato sottoposto a intervento di osteosintesi a seguito di frattura del quinto metatarso del piede sinistro. L’intervento, eseguito dal Prof. Rossi presso il J|medical è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà ora l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.