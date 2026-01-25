PRIMAVERA| Juve-Napoli 2-1: grande vittoria per i bianconeri

Successo casalingo per la Juve Under 20 di mister Padoin che super il Napoli per 2-1 nella 22ª giornata del campionato Primavera 1: succede tutto nella ripresa, con i due gol di Pugno e Montero, seguiti poi dal calcio di rigore in rete per gli ospiti di Borriello e un finale convulso in cui gli ospiti sfiorano il pareggio negli ultimi secondi del match.
Primo tempo bloccato per i giovani bianconeri a Vinovo nel match contro il Napoli Under 20, iniziato dai ragazzi di mister Padoin con una giocata di Leone che serve Pugno al 4’, ma senza riuscire a centrare la porta.
Al quarto d’ora di gioco a provarci è Van Aarle, già in gol nella sfida infrasettimanale contro il Lecce, che questa volta però dopo un’ottima percussione non impegna il portiere avversario.
Le squadre si studiano tanto, senza riuscire a dare la scossa, tanto che al 33’ si segnala Grelaud per un’ottima giocata che tuttavia viene murata dalla difesa del Napoli. Non succede molto altro e così si va a riposo dopo 45 minuti sullo 0-0.
Di tutt’altro spessore invece l’inizio della ripresa per la squadra bianconera, che prima che scocchi l’ora di gioco riesce a trovare il doppio vantaggio: la prima rete la firma Diego Pugno al 54’ – percussione centrale di Verde che salta in velocità tre avversari, prima di imbeccare l’attaccante che non sbaglia davanti al portiere.
Passano 120 secondi e la Juventus affonda di nuovo il colpo: ci pensa Montero, che festeggia così nel migliore dei modi il recente rinnovo di contratto, abile ad approfittare della libertà all’interno dell’area di rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo per realizzare con un tiro sul primo palo il gol del 2-0.
La Juventus sfiora anche il tris con Verde, che sfrutta bene una super giocata di Merola, ma Spinelli riesce a respingere al 63′. La gara sembra indirizzata, ma non è finita, tanto che gli ospiti riescono al 75′ a riaprirla: fallo in area di Verde che permette così al Napoli di accorciare le distanze dal dischetto grazie al gol di Borriello (il giocatore che si era anche procurato il rigore).
Le urla di Padoin da bordocampo raccontano come ci sia bisogno di tenere alta la tensione nel finale, in cui più volte le ripartenze dei bianconeri non trovano sbocco, mentre gli ospiti cercano il tutto per tutto.
Al 94′ serve una super parata di Nava per mantenere la Juventus avanti, mentre all’ultimo istante utile il Napoli ha l’ultima opportunità per andare in gol ma il pallone prima sbatte sul palo e poi viene allontanato dalla linea di porta da Verde.
L’arbitro dice che la palla non è entrata e fischia così la fine di un match vinto dall’Under 20 bianconera per 2-1.