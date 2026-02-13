PRIMAVERA| Juve-Monza: dove vedere il match in TV e in streaming

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, la Juve ha comunicato dove seguire il match della Primavera contro il Monza

La Juve, tramite una nota ufficiale, ha comunicato dove sarà visibile la sfida tra l’Under 20 di Padoin e il Monza. Di seguito il messaggio: “Domenica 15 febbraio 2026 alle ore 13:00, la JuventusUnder 20 ospiterà al campo “Ale&Ricky” dell’Allianz Training Center di Vinovo la formazione Primavera del Monza nel venticinquesimo appuntamento stagionale del Primavera 1.

U20 | DOVE VEDERE JUVENTUS-MONZA

La sfida tra Juventus Under 20 e Monza, valida per la 25ª giornata del Primavera 1, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell’emittente.”