PRIMAVERA| Juve-Monza: dove vedere il match in TV e in streaming

La Juve, tramite una nota ufficiale, ha comunicato dove sarà visibile la sfida tra l’Under 20 di Padoin e il Monza. Di seguito il messaggio: “Domenica 15 febbraio 2026 alle ore 13:00, la JuventusUnder 20 ospiterà al campo “Ale&Ricky” dell’Allianz Training Center di Vinovo la formazione Primavera del Monza nel venticinquesimo appuntamento stagionale del Primavera 1.
La sfida tra Juventus Under 20 e Monza, valida per la 25ª giornata del Primavera 1, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell’emittente.”