PRIMAVERA | Juve-Montero ai titoli di coda. Il piano della società

La storia tra Alfonso Montero, figlio d'arte di Paolo, e la Juventus sembra vicina alla fine. Il difensore, infatti, non rinnoverà coi bianconeri

La storia tra Alfonso Montero e la Primavera della Juve sembra ormai ai titoli di coda. Il giovane difensore uruguaiano, figlio della storica bandiera bianconera Paolo Montero, non rinnoverà il contratto con il club torinese. Dopo tre anni trascorsi all’interno del vivaio, con un percorso che lo ha visto protagonista prima nelle giovanili e poi stabilmente nell’Under-20, il suo futuro sembra destinato a prendere altre strade.

Lo scenario più probabile, ad oggi, è che il figlio d’arte prosegua fino alla naturale scadenza dell’attuale accordo, prevista nel 2026, senza prolungamenti e facendo sempre attenzioni a eventuali opportunità last-minute in questi ultimi giorni di calciomercato.