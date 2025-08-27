PRIMAVERA | Juve-Montero ai titoli di coda. Il piano della società
Home > Juve News

PRIMAVERA | Juve-Montero ai titoli di coda. Il piano della società

Stefania Palminteri
roma
27 Agosto, 13:29
montero juve
La storia tra Alfonso Montero, figlio d'arte di Paolo, e la Juventus sembra vicina alla fine. Il difensore, infatti, non rinnoverà coi bianconeri

La storia tra Alfonso Montero e la Primavera della Juve sembra ormai ai titoli di coda. Il giovane difensore uruguaiano, figlio della storica bandiera bianconera Paolo Montero, non rinnoverà il contratto con il club torinese. Dopo tre anni trascorsi all’interno del vivaio, con un percorso che lo ha visto protagonista prima nelle giovanili e poi stabilmente nell’Under-20, il suo futuro sembra destinato a prendere altre strade.

Lo scenario più probabile, ad oggi, è che il figlio d’arte prosegua fino alla naturale scadenza dell’attuale accordo, prevista nel 2026, senza prolungamenti e facendo sempre attenzioni a eventuali opportunità last-minute in questi ultimi giorni di calciomercato.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 27 Agosto, 13:01
Juve, squalifica Cambiaso: Tudor riflette sul suo sostituto
Andrea Cambiaso, espulso nel primo turno di Serie A, ha lasciato un dubbio a Tudor: chi lo sostituirà il bianconero nei prossimi due match?
Riccardo Focolari - 27 Agosto, 11:29
Parla l’ex Capello: “Juve, sei un cantiere aperto. Ma con Tudor…”
Stefania Palminteri - 26 Agosto, 15:04
Juve, Bremer che gesto! Lettera ai tifosi: “Mesi complicati, un pensiero fisso”
Stefania Palminteri - 26 Agosto, 12:01
Juve, il futuro di Vlahovic legato a Kolo Muani: dipende tutto dal PSG
Riccardo Focolari - 26 Agosto, 11:28
Juve, quale futuro per Vlahovic? A breve la decisione del serbo
Riccardo Focolari - 25 Agosto, 15:00
Juventus-Parma, David: “Sono molto contento. L’obiettivo è…”
Riccardo Focolari - 25 Agosto, 12:09
Juventus-Parma, Cuesta: “Bianconeri fortissimi. Competeranno per…”
x