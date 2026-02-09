PRIMAVERA| Juve-Inter, dove vederla in TV e in streaming

Attraverso un comunicato sul sito ufficiale, la Juve ha informato circa dove sarà possibile vedere la sfida di Coppa Italia Primavera

Tramite una nota ufficiale, la Juve ha comunicato dove sarà visibile la sfida di Coppa Italia primavera tra l’Under 20 bianconera e l’Inter. Di seguito il messaggio: “Mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 18:30, la JuventusUnder 20 sfiderà in trasferta la formazione Primavera dell’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera.

COPPA ITALIA PRIMAVERA | DOVE VEDERE INTER-JUVENTUS

La sfida tra Inter e Juventus Under 20 sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell’emittente.”