PRIMAVERA| Juve-Inter, dove vederla in TV e in streaming

Tramite una nota ufficiale, la Juve ha comunicato dove sarà visibile la sfida di Coppa Italia primavera tra l’Under 20 bianconera e l’Inter. Di seguito il messaggio: “Mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 18:30, la JuventusUnder 20 sfiderà in trasferta la formazione Primavera dell’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera.
COPPA ITALIA PRIMAVERA | DOVE VEDERE INTER-JUVENTUS
La sfida tra Inter e Juventus Under 20 sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell’emittente.”