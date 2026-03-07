I bianconeri oggi sfideranno il Genoa nella gara di Campionato di Primavera 1. I ragazzi di Padoin punteranno a tornare a vincere.

La Juventus Primavera oggi scenderà in campo contro il Genoa. I ragazzi di Padoin sono alla ricerca di riscatto. I bianconeri vengono dalla sconfitta contro il Sassuolo per 2-1, e complessivamente dai due k.o. e un pareggio nelle ultime tre partite. L’obbiettivo rimangono i play-off: la Juventus oggi occupa il nono posto, ma la lotta per la sesta posizione è ancora alla portata. Il grifone invece oggi proverà il sorpasso proprio sulle zebre. Hanno infatti soltanto un punto in meno rispetto alla Juventus.

Il mister Padoin dovrà fare a meno di alcuni giocatori, saranno infatti assenti Rizzo ed Elimoghale, entrambi espulsi nello scorso match, ma anche Milia (era diffidato e ha ricevuto un giallo col Sassuolo). La sfida, in programma per oggi, 7 marzo alle 13:00, sarà visibile su SportItalia (canale 60 dtt) e in streaming sulla piattaforma del sito.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS PRIMAVERA (3-4-2-1): Radu; Verde, Monter, De Brul; Finocchiaro, Keutgen, Makiobo, Grelaud; Merola, Tiozzo; Durmisi

Allenatore: Simone Padoin

GENOA PRIMAVERA (3-4-2-1): Lysionok; Doucouré, Klisys, Arata; Odero, Lafont, Carbone, Lauricella; Romano, Gibertini; Zulevic

Allenatore: Jacopo Sbravati