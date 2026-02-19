PRIMAVERA| Juve, è ufficiale: Leone rinnova fino al 2028

L'esterno classe 2007 ha ufficialmente rinnovato il contratto con la Juve fino al 2028. Il comunicato della società

Francesco Leone ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con la Juve, firmando fino al 2028. Di seguito il comunicato ufficiale della società.

“Francesco Leone, giovane talento dell’Under 20 bianconera, rinnova il suo contratto con la Juventus: è ufficiale il prolungamento fino al 30 giugno 2028. Cresciuto nel settore giovanile bianconero e protagonista già con l’Under 17, Leone sta trovando spazio e continuità in campo con la Primavera impiegato come esterno sia di destra che di sinistra.

In questa stagione il classe 2007, originario di Moncalieri (TO), ha preso parte a 29 gare con l’Under 20 guidata da mister Padoin, trovando la scorsa settimana il primo gol della sua annata contro l’Inter in Coppa Italia Primavera con una conclusione da centrocampo che ben racconta le doti tecniche dell’esterno bianconero.

E ora un’altra grande soddisfazione per lui che continuerà a vestire la maglia della Juventus: congratulazioni Francesco, ci vediamo in campo!”.