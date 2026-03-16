PRIMAVERA| Juve, bianconeri al Banco Alimentare per volontariato

Nella sede regionale del Banco Alimentare, i ragazzi della Juve Under 20 hanno preso parte a una giornata di volontariato

A Moncalieri la Juve ha portato avanti un’iniziativa che guarda oltre il calcio. Nella sede regionale del Banco Alimentare, i ragazzi dell’Under 20 hanno preso parte a una giornata di volontariato pensata per farli uscire dalla loro “comfort zone” e avvicinarli a realtà sociali spesso lontane dal mondo dello sport professionistico.

La giornata si è articolata in più momenti. Inizialmente i giovani calciatori hanno partecipato a un incontro formativo per conoscere da vicino il lavoro del Banco Alimentare e comprendere l’importanza della sua missione. Successivamente sono passati all’azione, contribuendo concretamente alla preparazione dei pacchi alimentari destinati alle persone in difficoltà. All’interno dei magazzini dell’organizzazione, i ragazzi hanno sistemato i prodotti, organizzato le scatole e collaborato alla logistica della distribuzione, che proseguirà anche nei giorni successivi.

Il club bianconero ha accompagnato l’iniziativa con una donazione di 1000 euro, sottolineando il proprio impegno sociale e l’attenzione alla crescita personale dei giovani atleti.

Durante la giornata sono arrivate anche le testimonianze dei protagonisti, tra cui il portiere dell’Under20 Riccardo Radu e il direttore del settore giovanile Massimiliano Scaglia, che hanno evidenziato come esperienze di questo tipo aiutino i ragazzi a sviluppare maggiore consapevolezza e senso di responsabilità.