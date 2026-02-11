PRIMAVERA| Inter-Juve, le formazioni ufficiali del match

Inter e Juve scendono in campo alle 18.30 al Konami Youth Development Centre “Giacinto Facchetti”. In palio c’è la semifinale di Coppa Italia. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.
Inter: Taho, Marello, Cerpelletti, Zouin, Putsen, El Mahboubi, Ballo, Kukulis, Garonetti, Mancuso, Peletti All. Carbone A disp. Ferronato, Della Mora, Pinotti, La Torre, Nenna, Vukoje, Wiiliamson, Carrara, Jaiteh, D’Agostino, Jakirovic
Juventus: (3-4-2-1) Radu; Rizzo, Montero, Verde; Leone, Keutgen, Vallana, Grelaud; Tiozzo, Merola, Pugno All. Padoin A disp. Huli, Milia, Lopez, Finocchiaro, Durmisi, Ceppi, Elimoghale, Borasio, De Brul, Repciuc, Makiobo