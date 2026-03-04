PRIMAVERA| Il commento post gara di Simone Padoin: “Dispiace per il risultato”

I bianconeri escono sconfitti per 2-1 dalla trasferta emiliana. Leggiamo le parole dell’allenatore bianconero al termine della sfida.

Al termine del match di campionato tra Sassuolo e Juventus Under20, mister Simone Padoin ha commentato la gara in conferenza stampa. Qui sotto le sue dichiarazioni:

“La partita, secondo me, ha avuto due volti: abbiamo disputato un buon primo tempo, nonostante fossimo passati in svantaggio. Siamo stati bravi a recuperarla subito e, nel complesso, nella prima frazione abbiamo fatto bene, proponendo delle buone trame di gioco. La palla girava velocemente, siamo riusciti a fare delle belle giocate e abbiamo trovato spesso l’uomo libero in mezzo al campo. Per questi motivi sono rientrato negli spogliatoi al duplice fischio soddisfatto della prestazione del primo tempo.

Nella ripresa il copione è cambiato. Non siamo stati all’altezza: siamo diventati tecnicamente meno precisi, abbiamo perso diversi palloni e abbiamo concesso loro delle ripartenze importanti. Loro hanno, poi, meritatamente trovato il vantaggio. Abbiamo provato a rimetterla in piedi inserendo qualche giocatore offensivo in più e creando anche noi le nostre occasioni, ma purtroppo non siamo riusciti a segnare.

Dispiace molto, perché era una partita alla nostra portata. Dobbiamo capire come mai il secondo tempo sia stato interpretato così male rispetto a una buona prima frazione. Adesso, però, dobbiamo pensare a recuperare le energie perché sabato ci aspetta una sfida importante contro il Genoa”.