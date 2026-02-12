PRIMAVERA| Il commento di Simone Padoin al termine del match contro l’Inter

Simone Padoin ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi ai danni dell’Inter. La Juventus Primavera si è imposta con un netto 0-3.

L’allenatore della Primavera bianconera, Simone Padoin, ha commentato ai microfoni della società la vittoria dei suoi ragazzi in casa dell’Inter. Con questo successo i giovani bianconeri approdano in semifinale di Coppa Italia. Leggiamo le parole del tecnico:

“Siamo molto soddisfatti di questo passaggio del turno. Sono molto contento dei ragazzi per quanto riguarda la compattezza di squadra, era un aspetto che gli avevo chiesto di curare nel dettaglio perché quando si gioca contro squadre di grande qualità, secondo me, è giusto avere anche l’umiltà di lasciare loro la palla e difendersi in maniera compatta. Sapevamo che se fossimo stati bravi a difenderci una volta recuperata palla avremmo potuto colpirli, e così è stato. Sono veramente contento della disponibilità che hanno dato tutti i giocatori, anche e soprattutto gli attaccanti, nel dare una mano ai compagni e poi nel ripartire con qualità.

Abbiamo giocato da squadra e abbiamo saputo colpire nei momenti giusti. C’è felicità per la prestazione che si è vista durante tutto l’arco della gara e felicità per questo risultato, perché ci permette di andare a giocarci una semifinale di Coppa Italia contro una squadra forte come il Parma. Adesso dobbiamo tornare a pensare al campionato perché abbiamo, a mio giudizio, la partita più complicata di questa settimana contro una squadra come il Monza che ha sempre fatto molto bene fuori casa e dobbiamo farci trovare pronti per affrontare al meglio questa avversaria”. Queste le parole di Simone Padoin.