La Juventus Primavera chiude il campionato con una grande vittoria per 3-0 sull’Atalanta. I ragazzi di mister Padoin, nonostante non avessero chiedere niente alla classifica, hanno offerto una grande prestazione sotto tutti i punti di vista e hanno chiuso al meglio la stagione.

Al termine della gara, l’allenatore dei bianconeri ha parlato ai canali ufficiali del club. Leggiamo le sue dichiarazioni.

Le parole di Simone Padoin

Soddisfatto della prestazione offerta? “Mi ha reso orgoglioso che abbiamo giocato una partita seria, come sabato scorso a Cesena. Dopo il pareggio con il Frosinone che ha sancito il fatto che non saremmo andati ai playoff, avevo paura ci fosse un po’ di contraccolpo psicologico e che si rischiava di dire che queste ultime due partite non contassero più niente. Ho mantenuto alte le motivazioni e i ragazzi sono stati bravissimi ad assecondarmi, perché quando vesti questa maglia non ci sono partite che non valgono. Tra Cesena e oggi con l’Atalanta si è vista la grande qualità di questa squadra. Felicità per come abbiamo finito, rammarico perché per quattro punti non siamo entrati nei playoff. Avevamo la qualità per farlo ma ci è mancata continuità, soprattutto all’inizio. Il percorso è stato positivo, ho visto grandi miglioramenti in questa stagione e soprattutto nel finale”.

Bilancio della stagione? “Io e la squadra siamo andati un po’ a braccetto. La Primavera ogni anno si rinnova ed è stato così anche per me. Tanti giovani si sono ritrovati alla prima esperienza e così è stato anche per me. Abbiamo faticato all’inizio, poi abbiamo trovato la quadra e la squadra ha finito in crescendo. Aver mancato la coppa per 15 secondi ci dispiace, dispiace anche il pareggio in casa col Frosinone. Se poi si valutano i progressi di questi ragazzi, devo far loro i complimenti. Si son messi alla prova e devo dire che ho notato in loro dei grandi miglioramenti. Questa è la soddisfazione più grande e l’obiettivo del settore giovanile: lasciare i ragazzi alla fine dell’anno che siano migliori di come son partiti all’inizio”.

Sono ragazzi che potranno far bene in futuro? “Avevamo raggruppato due/tre annate. Avevamo due giovanissimi del 2009 che faranno come quelli del 2008 parte della prossima Primavera, saluteremo qualche 2007 che ha fatto un campionato straordinario e meriterà la conferma in Next Gen. Dipenderà tutto da come affronteranno con la testa questo lavoro. Gli ho spiegato ora salutandoli che il campionato è fatto di 38 partite e queste 38 partite sono da interpretare al meglio a livello di testa. Se si affrontano tutte come questo periodo si toglieranno soddisfazioni. Le qualità le hanno ma sul terreno di gioco non si può perdere neanche un secondo altrimenti gli altri ti fanno male. Ma hanno il futuro dalla loro parte”.

Il suo futuro? “Abbiamo ancora due settimane di allenamenti, c’è modo di vedersi con la società e valuteremo il da farsi. Io sono a disposizione e vedremo le scelte”.