PRIMAVERA | Frosinone-Juventus 3-1: bianconeri fermi a un punto
PRIMAVERA | Frosinone-Juventus 3-1: bianconeri fermi a un punto

Stefania Palminteri
24 Agosto, 14:00
Nella seconda giornata di Primavera 1, il Frosinone batte la Juventus 3-1. Amara sconfitta per i ragazzi di Padoin, a secco di vittorie

Nella seconda giornata del campionato Primavera 1, il Frosinone batte la Juventus 3-1 e resta in vetta alla classifica a punteggio pieno. I bianconeri rimangono fermi ad un punto, ancora in cerca del primo successo stagionale. Bianconeri oggi troppo poco pericolosi, soprattutto nella ripresa, e spesso incerti in fase difensiva.

Dopo il pareggio contro il Sassuolo nella partita d’esordio, i ragazzi di Padoin erano in cerca dei tre punti. Tuttavia, un ottimo Frosinone ha saputo controllare la gara e vincere la seconda gara di fila, dopo quella contro la Cremonese. Proprio contro i grigiorossi, il prossimo sabato, i bianconeri Under-20 dovranno cercare di agguantare i tre punti.

