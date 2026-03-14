PRIMAVERA| Finisce in parità tra Lazio e Juventus

Termina con un pareggio di campionato Primavera 1 tra Lazio e Juventus. Bianconeri che si sono fatti rimontare il vantaggio di due reti.

Termina con il risultato di 2-2 la sfida tra Lazio e Juventus Under20. Pareggio che lascia molti rimpianti alla squadra di Padoin che si era portata avanti 0-2. Nella seconda frazione di gioco, i biancocelesti sono riusciti a completare la rimonta a pochi minuti dal fischio finale, grazie alla rete di Sulejmani.

IL RACCONTO DEL MATCH

L’avvio dei ragazzi di Mister Padoin è folgorante. Passano meno di 120 secondi e i bianconeri sono già avanti: Leone ispira sulla destra, Durmisi rifinisce intelligentemente per Tiozzo la cui conclusione, deviata da Pernaselci, beffa l’estremo difensore laziale, 0-1.

Lo stesso Tiozzo ci riprova poco dopo dalla distanza, confermandosi l’uomo più pericoloso dei primi minuti.

La Lazio tenta di reagire con Farcomeni e Cuzzarella, ma Radu si fa trovare prontissimo, blindando la porta con sicurezza. La Juventus non resta a guardare e sfiora il colpo del raddoppio con un inserimento aereo di Makiobo su un cross al bacio del solito Leone.

La sensazione è che la seconda rete bianconera sia nell’aria e, infatti, arriva poco dopo la mezz’ora: calcio d’angolo perfetto di Finocchiaro e stacco imperioso di Durmisi che tutto solo non perdona.

Prima dell’intervallo c’è spazio per un brivido su contropiede di Sana Fernandes, ma Radu è ancora una volta impeccabile in presa bassa, blindando lo 0-2 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi.

La ripresa si apre con diversi cambi: Mister Padoin inserisce Huli tra i pali al posto di Radu non al meglio, mentre la Lazio cambia tre pedine – Gelli, Canali e Serra prendono il posto di Santagostino, Fernandes e Cangemi – nel tentativo di scuotere i ritmi.

La tripla mossa dei padroni di casa paga: al minuto 51 un cross profondo pesca proprio Canali sul secondo palo che, approfittando di un’incertezza difensiva, accorcia le distanze e riapre i giochi, 1-2.

La Juventus corre subito ai ripari optando per l’ingresso in campo di Keutgen – al posto di un ottimo Tiozzo – per restituire nuovamente equilibrio al centrocampo.

La reazione dei bianconeri è immediata: Leone prima e Finocchiaro poi orchestrano due ripartenze fulminanti tra il minuto 61 e il minuto 63, ma mancano di precisione nei pressi della porta biancoceleste per chiudere definitivamente i conti.

Nel finale la Lazio prova a tutti i costi a cercare la via del pareggio, ma i bianconeri si chiudono con ordine, senza concedere occasioni nitide ai padroni di casa. Anzi, l’occasione più ghiotta se la costruisce Bracco – pochi secondi dopo il suo ingresso in campo – provando a sorprendere Pannozzo con una rovesciata meravigliosa.

A pochi istanti dal novantesimo, però, una mischia in area di rigore bianconera porta il direttore di gara a fischiare un rigore in favore dei biancocelesti e a mostrare il cartellino rosso a Vallana. Dagli undici metri Sulejmani è freddo e pareggia i conti, fissando il punteggio sul definitivo 2-2.