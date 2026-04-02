PRIMAVERA| Cremonese-Juventus, la gara sarà visibile su Sportitalia

I bianconeri sono alla ricerca di pesanti per entrare in zona playoff. Di fronte si troveranno la Cremonese attualmente ultima in classifica.

Dopo il pareggio casalingo ottenuto contro il Milan nell’ultima gara di campionato, la Juventus Under 20, si prepara a scendere in campo per la prossima sfida. I ragazzi di mister Padoin, affronteranno in trasferta la formazione Primavera della Cremonese nel trentaduesimo turno di campionato. Scopriamo come e dove seguire la gara in TV e in streaming.

U20 | DOVE VEDERE CREMONESE-JUVENTUS

La sfida tra Cremonese e Juventus Under 20, valida per la 32ª giornata del Primavera 1, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell’emittente.