PRIMAVERA| Cremonese-Juventus, la gara sarà visibile su Sportitalia

Dopo il pareggio casalingo ottenuto contro il Milan nell’ultima gara di campionato, la Juventus Under 20, si prepara a scendere in campo per la prossima sfida. I ragazzi di mister Padoin, affronteranno in trasferta la formazione Primavera della Cremonese nel trentaduesimo turno di campionato. Scopriamo come e dove seguire la gara in TV e in streaming.
U20 | DOVE VEDERE CREMONESE-JUVENTUS
La sfida tra Cremonese e Juventus Under 20, valida per la 32ª giornata del Primavera 1, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell’emittente.