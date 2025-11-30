La Juve Primavera affronta il Cagliari in trasferta nella 13ª giornata di campionato. I ragazzi di Padoin non sono riusciti a dare continuità alle vittorie contro Milan e Roma. Un successo avrebbe portato i giovani bianconeri vicinissimi alla zona playoff. Nella prossima giornata, ci sarà il derby, in casa.
PRIMAVERA| Cagliari-Juve 0-0: occasione sprecata per i bianconeri
30 Novembre, 13:23
La Juve di Padoin non va oltre il pareggio in Sardegna: si interrompe la serie di vittorie accumulata nelle ultime gare