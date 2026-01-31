PRIMAVERA| Boufandar si trasferisce alla Pro Vercelli

Il centrocampista classe 2006 si trasferisce alla Pro Vercelli, giocherà così nel campionato di Serie C.

È ufficiale la cessione di Adam Boufandar alla Pro Vercelli. Di seguito il comunicato della società bianconera:

“Adam Boufandar saluta la Juventus e si trasferisce a titolo definitivo alla Pro Vercelli, squadra che milita nel girone A di Serie C.

Il centrocampista classe 2006, in bianconero dal 2014, ha percorso gran parte della trafila del settore giovanile del Club, vestendo per 25 volte la maglia della Juventus Under 17, prima di passare alla Primavera con cui complessivamente ha giocato 64 gare raccogliendo cinque gol e tre assist.

Grazie di tutto Adam e buona fortuna per il tuo futuro!”