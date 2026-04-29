Doccia ghiacciata per i giovanissimi della Juventus. Dopo esser stati in vantaggio per 90 minuti, nei minuti di recupero i ragazzi di Padoin subiscono il gol del pareggio. Niente tempi supplementari, si va direttamente ai calci di rigore. Durante la serie, i bianconeri hanno la peggio, complice anche il morale a terra.

Il racconto della partita

I giocatori diapprocciano bene alla partita. Dopo soloarriva la prima occasione con, con il suo diagonale che sfiora il palo. Bianconeri che continuano ad essere pericolosi per tutto il primo tempo, conche provano varie volte a battere il portiere atalantino.. Ci pensa il difensore-bomberche raccoglie una respinta della difesa dell’e lascia partire una conclusione a giro dal limite che si infila all’. Dopo pochi minuti arriva anche il possibile raddoppio con, negato da. Anche il portiere bianconerosi rende protagonista del match, e al 37' salva il risultato con un incredibile intervento. Al duplice fischio i bianconeri sono avanti per

Secondo tempo che inizia in modo elettrico con due traverse, una per parte. Ci prova prima Montero di testa, ma trova la parata di Anelli, che si aiuta con la traversa e salva i suoi. Dopo 4' arriva il legno anche per l'Atalanta con Baldo, ancora di testa. La Juventus, in una partita importantissima, trova un Durmisi non in forma che spreca 3 occasioni nella seconda metà. La prima volta sbatte addosso ad Anelli in un uno contro uno. Nei minuti successivi sbaglia quasi a porta vuota, sparando alto. Nella terza e ultima occasione è bravo a saltare il portiere, salvo poi incespicare sul pallone che gli rimane sotto il piede. All'81' ancora Radu protagonista con un intervento formidabile a togliere il pallone dall'angolino. Al 94', però, arriva la beffa. Su calcio piazzato Isoa colpisce di testa e pareggia per i suoi in extremis.

I calci di rigore

Dopo una partita passata praticamente sempre in vantaggio, lasi ritrova ai calci di rigore. Il gol subito al 94', che dal dischetto non hanno performato.Inizia l'che segna il suo primo rigore con, che calcia forte e angolato. Per lasi presenta, che però trova la. La Dea segna ancora con, con un rigore simile al compagno precedente., rigore centrale parato con i piedi ancora da. Non sbaglia neanche, che fa tre su tre per i suoi. A dare speranza allaè il rigore di, che la mette all'incrocio dei pali.L'Atalanta vince la Coppa Italia Primavera battendo la Juventus 5-2.