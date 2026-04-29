È terminata da pochi minuti la finale di Coppa Italia Primavera tra Atalanta e Juventus. Ragazzi di Padoin sconfitti ai rigori dopo i 90'.
I calendario di Juventus: la lotta Champions League
Doccia ghiacciata per i giovanissimi della Juventus. Dopo esser stati in vantaggio per 90 minuti, nei minuti di recupero i ragazzi di Padoin subiscono il gol del pareggio. Niente tempi supplementari, si va direttamente ai calci di rigore. Durante la serie, i bianconeri hanno la peggio, complice anche il morale a terra.
Il racconto della partitaI giocatori di Padoin approcciano bene alla partita. Dopo solo 2 minuti arriva la prima occasione con Makiobo, con il suo diagonale che sfiora il palo. Bianconeri che continuano ad essere pericolosi per tutto il primo tempo, con Merola e Miria che provano varie volte a battere il portiere atalantino.Arriva al 28' il vantaggio della Juventus. Ci pensa il difensore-bomber Rizzo che raccoglie una respinta della difesa dell’Atalanta e lascia partire una conclusione a giro dal limite che si infila all’incrocio dei pali. Dopo pochi minuti arriva anche il possibile raddoppio con Durmisi, negato da un miracoloso Anelli. Anche il portiere bianconero Radu si rende protagonista del match, e al 37' salva il risultato con un incredibile intervento. Al duplice fischio i bianconeri sono avanti per 0-1.
Secondo tempo che inizia in modo elettrico con due traverse, una per parte. Ci prova prima Montero di testa, ma trova la parata di Anelli, che si aiuta con la traversa e salva i suoi. Dopo 4' arriva il legno anche per l'Atalanta con Baldo, ancora di testa. La Juventus, in una partita importantissima, trova un Durmisi non in forma che spreca 3 occasioni nella seconda metà. La prima volta sbatte addosso ad Anelli in un uno contro uno. Nei minuti successivi sbaglia quasi a porta vuota, sparando alto. Nella terza e ultima occasione è bravo a saltare il portiere, salvo poi incespicare sul pallone che gli rimane sotto il piede. All'81' ancora Radu protagonista con un intervento formidabile a togliere il pallone dall'angolino. Al 94', però, arriva la beffa. Su calcio piazzato Isoa colpisce di testa e pareggia per i suoi in extremis.
I calci di rigoreDopo una partita passata praticamente sempre in vantaggio, la Juventus si ritrova ai calci di rigore. Il gol subito al 94' ha influito sul morale dei giocatori, che dal dischetto non hanno performato.
Inizia l'Atalanta che segna il suo primo rigore con Mouisse, che calcia forte e angolato. Per la Juve si presenta Verde, che però trova la respinta di Anelli. La Dea segna ancora con Gasparello, con un rigore simile al compagno precedente. Ancora un errore dal dischetto per i bianconeri con il numero 9 Lopez, rigore centrale parato con i piedi ancora da Anelli. Non sbaglia neanche Bellino, che fa tre su tre per i suoi. A dare speranza alla Juventus è il rigore di Elimoghale, che la mette all'incrocio dei pali. A chiudere i conti è il rigore di Ruiz.
L'Atalanta vince la Coppa Italia Primavera battendo la Juventus 5-2.
© RIPRODUZIONE RISERVATA