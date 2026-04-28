La Juventus Under20, scenderà in campo domani mercoledì 29 Aprile, per la finale di Coppa Italia Primavera. Ad attendere i ragazzi di mister Padoin, ci saranno i pari età dell’Atalanta. La sfida si giocherà all’Arena Civica Gianni Brera di Milano, calcio d’inizio alle ore 17:00. COPPA ITALIA PRIMAVERA | DOVE VEDERE ATALANTA-JUVENTUS

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la società bianconera informa tutti i tifosi bianconeri, su come seguire il match di domani. Di seguito la nota della Juventus:

“La finale di Coppa Italia Primavera tra Atalanta e Juventus Under 20 sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente”.