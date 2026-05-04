Dopo la sconfitta in Coppa Italia Primavera contro l’Atalanta, la Juventus Under20 subisce un’altra beffa. I ragazzi di mister Simone Padoin, nella gara disputata contro i pari età del Frosinone, non approfittano del vantaggio e nei minuti finali si fanno recuperare. Un pareggio che complica il cammino dei bianconeri, che ora vedono più lontana la qualificazione alla fase playoff.

Il commento di Padoin

Al termine della sfida, Simone Padoin, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero. Qui sotto il suo commento:

“Altra vittoria sfumata all’ultimo, come purtroppo è capitato tante volte in questa stagione. Abbiamo lasciato molti punti che, ora, ci penalizzano enormemente in classifica. È un peccato perché da questo punto di vista non abbiamo fatto i miglioramenti sperati. È stata una partita approcciata molto bene con un gol meritato, poi purtroppo tante imprecisioni tecniche e azioni un po’ troppo individuali ci hanno portato a subire qualche transizione di troppo che ci ha spaventato e ha tenuto aperta la partita. Anche oggi, come mercoledì, abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare, ma non ci siamo riusciti e in una palla lunga nel finale non abbiamo annusato il pericolo e abbiamo pareggiato una partita da vincere. Veniamo via con tanto amaro in bocca”.